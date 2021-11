Cronaca Giuseppe Pili nuovo capo dipartimento per le politiche montane della Lega Sardegna

Pili, già coordinatore della Lega ed ex assessore di Aritzo sarà responsabile per l'Isola del settore guidato a livello nazionale dall'europarlamentare Alessandro Panza. Eugenio Zoffili coordinatore della Lega in Sardegna dopo aver fatto gli auguri di buon lavoro a Pili, sottolinea che :"Si tratta di un territorio fondamentale per la Sardegna: le zone montane e collinari ricoprono infatti l'80% della superficie dell'Isola, e devono quindi avere tutta l'attenzione che meritano. Ora anche all'interno della Lega Sardegna c'è una persona che si occuperà nello specifico di queste aree".