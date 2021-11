Cronaca Protezione civile alle prese con l'ondata di maltempo: 250 interventi in una giornata

Nella sala operativa della protezione civile regionale prosegue senza sosta il monitoraggio delle condizioni meteo, mentre resta alta l’allerta in tutta la Sardegna. Il Presidente Christian Solinas segue l’evoluzione delle operazioni in costante contatto con gli operatori. Nelle ultime 24 ore gli uomini della protezione civile regionale hanno effettuato 250 interventi in varie zone dell’isola. E’ già avviata, in collaborazione con i Comuni, una prima stima dei danni. Siamo vicini alle popolazioni colpite, dice il Presidente Solinas, che esprime il proprio cordoglio per la vittima rimasta uccisa della furia dell’acqua.