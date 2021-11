Cronaca Cagliari: trovato privo di vita l'anziano scomparso

Il maltempo che ha colpito il sud della Sardegna ha fatto una vittima : Antonio Cinus, 80 anni, di Sant'Anna Arresi , travolto da un fiume di acqua e fango . L'anziano era uscito con la sua auto ma poi era stato costretto a scendere dalla macchina e a quel punto è stato trascinato per qualche chilometro, finendo al confine con il poligono di Capo Teulada. A recuperare il corpo sono stati i Vigili del Fuoco che battevano tutta la zona alla ricerca dell'ottantenne scomparso. Sono stati rintracciati inoltre i numerosi cacciatori che nonostante le proibitive condizioni del tempo, confermate dalle stesse previsioni della Protezione Ciuvile, era usciti comunque per la battuta di caccia domenicale. Sono stati tutti localizzati in diverse postazioni e, a parte lo spavento, le loro condizioni non destano preoccupazioni. Molti dei cacciatori rintracciati, al momento, debbono essere ancora recuperati dai soccorritori.