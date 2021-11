“Contabilità e nuovi schemi di bilancio per le organizzazioni di volontariato”

Con questa pubblicazione riteniamo di poter supportare le tante organizzazioni di volontariato che operano in Sardegna e in Italia, evitando il rischio di fare confusione con i tanti obblighi di competenze di altre realtà del Terzo settore, in particolare le Associazioni di promozione sociale (APS)». Il manuale è articolato in tre parti.

La prima parte tratta il regime civile e fiscale degli Enti del Terzo settore, i princìpi generali della rendicontazione, il bilancio ordinario e il rendiconto per cassa (regole base e schema ministeriale). La seconda parte tratta le registrazioni contabili per aree tematiche, il rendiconto per cassa e il bilancio ordinario con la relazione di missione. La terza parte riporta uno stralcio del Codice del Terzo settore, il decreto ministeriale sulle attività diverse e il DM sugli schemi di bilancio. Tiziano Cericola, dottore commercialista di Ravenna, è uno dei massimi esperti italiani nell’ambito del Terzo settore. L’autore sarà presente ai tre incontri di presentazione. «Si tratta di una pubblicazione dedicata esclusivamente alle organizzazioni di volontariato, un manuale teorico-pratico completo a disposizione degli operatori amministrativo-contabili (tesorieri) delle ODV, che consente di affrontare i nuovi obblighi di bilancio decorrenti dall’esercizio 2021. Il testo sarà utilizzato anche come supporto per i corsi sui nuovi obblighi di bilancio promossi dal CSV Sardegna Solidale nell’ambito del piano di Formazione “Formidale 2021”.

E' il titolo della pubblicazione di Tiziano Cericola, edita dal Centro di Servizio per il Volontariato “Sardegna Solidale”, che la prossima settimana sarà presentata in Sardegna, in tre differenti tappe: Nuoro (mercoledì 17 novembre 2021, ore 16, sala Euro Hotel, via Trieste 62), Sassari (giovedì 18 novembre, ore 16, Sala Candelieri Hotel Grazia Deledda, viale Dante, 47) e Cagliari (venerdì 19 novembre 2021, ore 16, Aula Magna seminario Arcivescovile, via Monsignor Cogoni, 9). «È la prima pubblicazione sul tema in Italia. Non ci risultano altre pubblicazioni così specifiche e circostanziate su questo argomento», sottolinea Giampiero Farru, presidente di Sardegna Solidale.