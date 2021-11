Progetto Isula: viaggio nelle meraviglie della Sardegna

Il Calendario prevede una serie di manifestazioni: Domenica 21 novembre –Cagliari: "Sopra e sotto Tuvixeddu: un laboratorio a cielo aperto" ;Domenica 28 novembre –Cagliari: "Sella del Diavolo: tra sacro e profano";Domenica 05 dicembre – Lunamatrona e Siddi: "Tra archeologia e sapori della tradizione" ;Domenica 12 dicembre – Pau:“Emozioni da Museo” ;Sabato 18 dicembre – Cagliari:Exma “Conclusione del progetto e presentazione dei risultati” Il primo evento si terrà nel Colle di Tuvixeddu a Cagliari,nella giornata di domenica 21 novembre dalle ore 9,00 alle 17,00 e avrà come titolo "Sopra e sotto Tuvixeddu: Un laboratorio a cielo aperto". Durante la giornata si svolgeranno percorsi esperienziali archeologici, naturalistici e antropologici curati dal Biologo Massimiliano Deidda che farà conoscere e gustare l’olio di lentischio. Il programma prevede anche: animazione a cura delle Associazioni Magica Stefy e Memoriae Milites; laboratori di ceramica curati dall’Associazione A.Cu.A.S.; laboratori di musica etnica sarda curati da Sulittu e Benas cun Croccuriga dell’AssociazioneS’Attobiu; visite nel sottosuolo curate dagli speleologi del GCC e la web community Sardegna Sotterranea per le quali è necessario essere - muniti di luce individuale e scarpe da trekking e un mini laboratorio di prodotti alimentari tradizionali con degustazione curato da Rosaria Murru e con la partecipazione di Antioco Murru.





L'evento prevede la partenza dei gruppi di 15/20 persone ogni ora; al mattino dalle ore 9,00 alle 12,00 e al pomeriggio dalle ore 15,00 alle 16,00 da via Falzarego n. 49. Il percorso non presenta particolari difficoltà, adatto anche per i bambini. Prenotazione obbligatoria 5 giorni prima degli eventi indicati nel programma telefonando allo 070 651884/340 1930766. Le visite sono gratuite, con green pass e mascherina.

Venerdì 19 novembre 2021 alle ore 10, presso i locali dell'EXMA in via SanLucifero 71 a Cagliari sarà presentato alla stampa il "Progetto Isula - Viaggio esperienziale nelle meraviglie della Sardegna", finanziato dalla Regione della Sardegna, Assessorato del Turismo. Si illustreranno la finalità del progetto e le sue tappe, per l’occasione saranno presentate delle ricostruzioni di indumenti e attrezzature nonché le tecniche eI materiali di produzione di epoca nuragica a cura di Andrea Loddo dell’Associazione C.R.O. sulle tracce di Dan. Il programma dell’evento è scaricabile dalSito web: https://isula.sardegna.it/