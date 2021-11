Cronaca Domenica summit sardista a Bonarcado

Il Consiglio nazionale del Partidu Sardu – Partito Sardo d’Azione si riunisce domenica 14 novembre, alle 10.30, a Bonarcado in Provincia di Oristano, nei locali dell’hotel Sa Mola (via Superga), in prosecuzione dell’ordine del giorno della seduta dello scorso 18 settembre, per l’elezione della direzione nazionale e della commissione nazionale di garanzia.