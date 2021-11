Sassari: un laboratorio per la comunicazione delle imprese "rosa"





Il laboratorio di Comunicazione, Leadership e Coaching è stato progettato con la finalità di rendere consapevoli le partecipanti sulle proprie capacità comunicative. Una volta riscoperte, adeguatamente migliorate e allenate, si formerà una nuova consapevolezza comunicativa, che produrrà risultati migliorativi sotto il profilo personale e all’interno del proprio gruppo e ambiente di lavoro. L’attività didattica ha una durata complessiva di 20 ore suddivise in 4 incontri che si svolgeranno in presenza il 12,13, e il 20,21 dicembre 2021.





Per prendervi parte sarà necessario essere un’imprenditrice o un’aspirante imprenditrice e non aver partecipato allo stesso laboratorio organizzato dall’Ente Camerale nelle annualità precedenti. Le candidature potranno essere inviate entro e non oltre il 6 dicembre prossimo. Info e contatti su www.ss.camcom.it.

La Camera di Commercio di Sassari, nell’ambito delle azioni a supporto dell’imprenditorialità femminile organizza un laboratorio tecnico-pratico dedicato alle imprenditrici ed aspiranti imprenditrici del Nord Sardegna. L'iniziativa, totalmente gratuita, nasce con l’obiettivo e la ferma convinzione che, oggi più che mai, le imprenditrici e le aspiranti imprenditrici abbiano necessità di essere sostenute con misure concrete di supporto al proprio percorso di crescita e sviluppo manageriale.