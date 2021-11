Cronaca L'elisuperficie "Elibase 118" di Nuoro è operativa per i voli dell'ospedale San Francesco

Le interlocuzioni avviate dall'assessorato regionale della Sanità con Enac, Areus e Ats hanno portato al chiarimento che ha consentito all'iter amministrativo avviato dall'ente per l'aviazione, nella sua normale attività di controllo, di chiudersi positivamente sul fronte autorizzativo, senza alcuna discontinuità o ripercussione sull'attività sanitaria legata all'emergenza e urgenza. È opportuno precisare che le altre elisuperfici, accostate all'elibase di Nuoro nelle recenti indiscrezioni di stampa, sono di competenza esclusivamente privata e i relativi iter autorizzativi non sono di responsabilità degli enti regionali. Areus, nelle proprie attività di soccorso sanitario, non utilizza elisuperfici private ma si serve di qualsiasi luogo permetta un atterraggio in sicurezza su pazienti che necessitano di interventi in tempi rapidi; pertanto l'eventuale cancellazione o inabilitazione al volo di qualunque elisuperficie privata presente nel territorio regionale non interferisce in alcun modo con il servizio di elisoccorso ed eliambulanza.