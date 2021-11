Cronaca L'inghippo delle commissioni regionali: fuori Riformatori e Gruppo Misto

Il Consiglio regionale sardo prova ad uscire dalla paralisi che da più di un mese sta impedendo il rinnovo delle commissioni. Da quanto apprende la "Dire", l'aula verrà convocata il 23 novembre, di mattina, per l'elezione degli uffici di presidenza, mentre il pomeriggio si riuniranno le commissioni per scegliere i nuovi vertici. Entro le 18 di venerdì 19 ottobre i capigruppo dovranno quindi comunicare le designazioni dei consiglieri nelle commissioni. Naturalmente, tutti questi passaggi si potranno concretizzare con lo scioglimento delle attuali parlamentini, che dovrebbe avvenire la settimana prossima. Dopo il vertice dei capigruppo di maggioranza di ieri pomeriggio, disertato da Psd'Az, Fratelli d'Italia e Forza Italia e dunque terminato con un nulla di fatto, la quadra è stata dunque raggiunta nell'incontro, sempre ieri ma in tarda serata, tra il governatore Christian Solinas e lo stesso Pais. Le caselle delle sei commissioni permanenti sono ancora da riempire con I nomi dei consiglieri, ma lo schema dovrebbe essere questo: al Psd'Az andranno due presidenze, una ciascuna invece per Lega, Forza Italia, Udc e Fratelli d'Italia. Rimangono fuori I Riformatori e il gruppo Misto.