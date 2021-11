Nel Montiferru il volontariato pianta gli alberi

«Abbiamo inaugurato questo progetto il 5 maggio scorso, a Bitti, per testimoniare la nostra vicinanza a quella comunità duramente colpita dall’alluvione nel novembre 2020. E questa tappa di Cuglieri non è da meno», sottolinea Giampiero Farru, presidente del CSV Sardegna Solidale. «Alluvioni e incendi sono le due facce della stessa medaglia, vale a dire l’ambiente della nostra Isola martoriato non solo dagli eventi naturali ma talvolta da cattive gestioni del territorio da parte dell’Uomo. L’estate appena trascorsa è stata caratterizzata in Sardegna dalla piaga degli incendi boschivi che ha colpito in modo violento diversi territori. L’emblema di questa piaga è stato proprio il devastante incendio che il 24 luglio ha travolto con particolare veemenza i Comuni del Montiferru. Domani ci stringeremo attorno a quelle comunità, portando un gesto di solidarietà che coinvolgerà istituzioni, scuole, parrocchie e mondo del volontariato».





Saranno presenti: Andrea Loche, sindaco di Cuglieri; Antonio Flore, sindaco di Scano Montiferro; Diego Loi, sindaco di Santu Lussurgiu; Gian Battista Ledda, sindaco di Sennariolo. È stato invitato a partecipare Monsignor Mauro Maria Morfino, vescovo della diocesi di Alghero-Bosa, ma la Chiesa locale sarà rappresentata anche da don Mario Piras, parroco di Santa Maria delle Nevi di Cuglieri, e don Cristian Sanna, parroco di San Pietro Apostolo di Scano Montiferro. Invitati anche il prefetto e il questore di Oristano, Fabrizio Stelo e Giuseppe Giardina. Ha dato l’adesione il direttore generale di Forestas, Maurizio Mallocci. Previste le rappresentanze delle scuole superiori che aderiscono al Progetto “Scuola&Volontariato”, realizzato d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna (tra cui l’ITI Buccari-Marconi e l’Istituto Giua di Cagliari, il Liceo De Castro di Oristano, l’Istituto G.A. Pischedda di Bosa, l’Istituto Fermi di Alghero e l’Istituto Tecnico Fermi di Ozieri), della Compagnia barracellare di Cuglieri e delle numerose Associazioni di volontariato del territorio, in particolare quelle che sono state impegnate nella lotta contro gli incendi nel luglio scorso, tra cui il Prociv Sardegna con la presidente Anna Cascino, il coordinamento Sardegna del Prociv Italia, il VAB Sardegna con il presidente Claudio Moriconi, la cooperativa Shardana Soccorso di Cuglieri.





Sarà presente anche Peter Marcias, il regista che ha diretto il cortometraggio “Una nuova voce” che racconta l’esperienza di “Pianta un albero” ed è stato presentato ai recenti Festival cinematografici di Torino e Roma, prima di sbarcare nelle principali rassegne internazionali.

Un nuovo appuntamento di grande valore simbolico nell’ambito di “Pianta un albero: è un gesto d’amore”, l’iniziativa promossa dal CSV Sardegna Solidale in collaborazione con l’Agenzia regionale Forestas. Domani, venerdì 12 novembre alle 10.30 (Cuglieri, piazza Gramsci), saranno messe a dimora 100 piantine in fitocella, di uno o due anni di età, messe a disposizione dall’Agenzia Forestale regionale per lo Sviluppo del territorio e dell’ambiente della Sardegna.