I dati dall'Union Camere confortano il presidente Pais

"Questi risultati certificano anche la piena efficacia degli strumenti messi in campo dalla Giunta regionale guidata con lungimiranza da Christian Solinas, che ringrazio, particolarmente attento allo sviluppo uniforme dell'intera Sardegna, evitando odiose sperequazioni tra territori." - continua Pais - "Certamente permangono delle criticità croniche su cui occorre lavorare con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni, delle parti sociali, delle imprese e dei lavoratori. Insieme per rilanciare la Sardegna". "Sassari, dopo anni, rialza la testa e riprende il ruolo che le è proprio, con numeri pari a quelli di Milano. Avanti con determinazione su questa strada" - conclude il Presidente Pais.

"I dati diffusi oggi dalla Camera di Commercio di Sassari confermano un importante tasso di crescita dell'economia della nostra Regione e il territorio di Sassari, in particolare, tra i più performanti a livello nazionale con un significativo incremento del numero delle imprese attive. Ottimi i risultati per il comparto turistico, della ristorazione, dei servizi e delle costruzioni. Una bellissima notizia come non se ne sentivano da anni." - Il presidente del Consiglio regionale Michele Pais commenta con soddisfazione il report diffuso oggi dalla Camera di Commercio.