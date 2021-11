Elisenda Paluzie ospite della Assemblea Natzionale Sarda

- La ANC è stata capace di mobilitare l’opinione pubblica catalana e di tenere vivo, anche al di là delle dinamiche politiche strettamente intese, l’interesse della società civile verso i temi della democrazia compiuta, dell’autogoverno e del processo verso una possibile indipendenza dallo Stato Spagnolo». Sicuramente con più calma rispetto all’ultimo biglietto aereo staccato nei turbolenti giorni dell’affaire Puigdemont, i vertici della ANC torneranno quindi in Sardegna. Il 19 novembre 2021 alle 18,30 presso “Il Lazzaretto di Cagliari" Elisenda Paluzie, presidente dell’ Assemblea Nacional Catalana, verrà ospitata in un evento organizzato dai cugini sardi di Assemblea Natzionale Sarda. Mentre il giorno successivo si terrà un evento riservato ai soci di Assemblea Natzionale Sarda sulle pratiche e le metodologie sociali utili a fare evolvere le attuali istanze di autodeterminazione e autogoverno presenti in Sardegna in un vero e proprio movimento di liberazione nazionale.





Parleremo di libertà e autodeterminazione – continua Serreli - ripercorrendo gli eventi che hanno caratterizzato la storia Catalana nell'ultimo decennio dalla nascita dell'ANC: le mobilitazioni di massa, i rapporti con lo stato spagnolo, la brutale repressione durante il referendum del 2017, l'esilio e l'arresto di diversi esponenti indipendentisti compreso l'ex presidente dell'ANC Jordi Sanchez, fino all'arresto dell'ex Presidente della Generalitat de Catalunya ed Europarlamentare in esilio Carles Puigdemont, avvenuto lo scorso settembre in Sardegna». «Sebbene quella sarda e quella catalana siano realtà storiche e sociali assai diverse tra loro – conclude la presidente di ANS – ragioneremo anche sulla necessità di trarre insegnamento da una esperienza profondamente inclusiva e democratica come quella della ANC per tessere anche in terra sarda un percorso di sovranità e partecipazione popolare con al centro i diritti e gli interessi del popolo sardo e il progressivo abbandono del regime di dipendenza e subalternità che deprime la nostra economia, svilisce la nostra cultura e logora le nostre comunità» A causa delle vigenti normative anti-Covid19 il numero dei posti sarà limitato, è necessaria la prenotazione all'indirizzo mail info@assembleasarda.org

Il 19 novembre 2021 alle 18,30 presso “Il Lazzaretto di Cagliari" Assemblea Natzionale Sarda dialogherà in un evento pubblico con Elisenda Paluzie, presidente dell’ Assemblea Nacional Catalana. Poche settimane fa il clamoroso arresto dell’ex Presidente catalano Carles Puigdemont all’aeroporto di Alghero e la successiva udienza alla Corte d’Appello di Sassari ha rimesso al centro del dibattito la questione dell’autodeterminazione e del diritto dei popoli all’autogoverno. In quella occasione si sono intensificati i già esistenti rapporti fra i movimenti e le associazioni catalane e sarde. Il primo passo per una collaborazione continuativa tra i due popoli lo fa L’Assemblea Natzionale Sarda: «guardiamo con interesse l’esempio di quella che è una associazione culturale e politica di massa come l’Assemblea Nacional Catalana - spiega Valeria Serreli, presidente della neonata associazione indipendentista.