Cronaca Smottamenti e caduta massi sulla Provinciale Dopo le piogge crolli e frane sulla litoranea Alghero - Bosa - C'è il rischio di chiusura al traffico Possibile interruzione collegamenti pubblici

Diversi tratti della litoranea Alghero Bosa sono interessati da frane, caduta massi e allagamenti della sede stradale. E' la prima conseguenza delle abbondanti precipitazioni atmosferiche di questi ultimi giorni e che, secondo le previsioni meteo delle prossime giornate, appare destinata a crescere determinando il rischi di chiusura di vasti tratti dell'arteria che collega la Riviera del Corallo alla città del Temo. Inevitabili problemi oltre che per la circolazione ordinaria anche per i collegamenti dei mezzi pubblici. Non sono esclusi infatti, per motivi di incolumità pubblica, provvedimenti di chiusura al traffico almeno fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza. (p.t.)