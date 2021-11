Cronaca Alghero: da lunedì chiuso al traffico il ponte Serra

Il Ponte Serra dovrà chiudere alla circolazione per altre tre giornate, per consentire di ultimare le opere definitivamente. Da lunedì prossimi, 15 novembre, a mercoledì 17 compreso, il ponte sarà oggetto di lavorazioni di finitura dell'opera, ovvero il ripristino delle impermeabilizzazioni, la posa delle canalette di raccolta acqua, la bitumatura della sede stradale. Le lavorazioni potrebbero subire rallentamenti o rinvii in caso di pioggia.