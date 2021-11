Gli oliveti di Surigheddu e Mamuntanas a una cooperativa: lo chiede la Filiera Agricola Sardegna

Un patrimonio, quello degli ettari olivetati, prosegue il documento - che possiede un grande potenziale, sia ambientale che produttivo e che andrebbe recuperato e messo in produzione. Per far questo, come organizzazione di riferimento del comparto olivicolo Sardo, abbiamo preparato una dettagliata idea/progetto incentrata sull’agricoltura sociale e affidata a cooperative. Affinchè questo progetto si realizzi, vi è la necessità come primo atto, di averne la disponibilità da parte della Regione Sardegna Assessorato EE.LL, con un contratto di comodato ad uso gratuito a favore della costituenda cooperativa di agricoltura sociale. Parliamo solo della parte olivetata, (che ha una estensione di circa 40 ettari), sui circa 900 Ettari dell’intera azienda regionale di Surigheddu e Mamuntanas.





L’idea specificata nella nostra proposta, è quella di affidare a una cooperativa di Agricoltura Sociale la gestione di questi oliveti, una volta recuperati. L’intero progetto di recupero degli oliveti, verrà gestito esclusivamente dal sistema della cooperazione, terminata la fase di recupero, farli gestire direttamente dalla cooperativa agricola sociale, formata da 20 giovani con disagio sociale di età sino a 40 anni, segnalati e indicati dal comune di Alghero Servizi Sociali. Come Cooperativa Agricola Filiera Olivicola Sard.,chiediamo l’approvazione della proposta contenente il progetto di recupero e messa in produzione, degli oliveti delle aziende Regionali di Mamuntanas e Surigheddu con l’affidamento ad uso gratuito per il progetto di Agricoltura Sociale. Si chiede inoltre di verificare la possibilità di finanziamento a cura della Regione Sardegna, del progetto stesso, - conclude il presidente Tore Piana - unico del suo genere in Sardegna.

"Da numerosi anni i terreni delle aziende agricole regionali denominati “Surigheddu e Mamuntanas” sono lasciati in stato di abbandono , all’interno di questi terreni vi sono circa 60 Ettari coltivati a Olivo, con piante che superano i 50 anni di età, in questi anni oltre all’incuria in diverse parti dei terreni olivetati, sono stati investiti da incendio." Comincia così una nota della Cooperativa Agricola Filiera Olivicola Sardegna a firma del presidente Tore Piana , indirizzata agli assessori regionali all’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale,agli Enti Locali e Patrimonio e alla Sanita e Servizi Sociali della Regione Sardegna nella quale viene proposto un progetto sociale di utilizzo dei beni pubblici abbandonati.