Summit tra i comuni dell'Anglona e del Coros

Il finanziamento complessivo concesso dalla Regione Autonoma della Sardegna all’associazione strategica dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e all’Unione del Coros è di circa 26 Milioni di euro, ai quali si sommano altre risorse dei Comuni messe in campo come quota di compartecipazione, oltre a 865.000,00€ messi a disposizione dalla Conferenza Episcopale Sarda per partecipare al restauro degli edifici di culto. L’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas, ricorda Ligios, è ente capofila e soggetto unico attuatore di tutti gli interventi previsti nei 23 comuni.





Per la spendita delle risorse l’Unione si è dotata di un Ufficio Unico di Progetto che attualmente è in via di potenziamento proprio per ridurre i tempi di spendita delle risorse e di rendicontazione e recuperare il tempo perso a causa della pandemia. Il “Terre di Tradizione” è un progetto di sviluppo territoriale ampio e ambizioso, composto a sua volta da 65 schede-progetti destinati a cambiare, almeno in parte, la qualità della vita nelle comunità attraverso il potenziamento: degli attrattori culturali, ambientali e degli edifici di culto; dell’offerta turistica e dei luoghi della cultura; dell’impiantistica sportiva, del benessere e dei servizi per il miglioramento della qualità della vita. Durante la riunione sono state analizzate ed evidenziate in maniera analitica tutte le problematiche e le criticità che stanno rallentando l’attuazione dei progetti sia da parte dell’Ufficio Unico di Progetto, in capo all’Unione dei Comuni dell’Anglona, sia da parte dei diversi Uffici Tecnici in capo ai Comuni aderenti al progetto di sviluppo territoriale “Terre di Tradizione”.





Secondo il Presidente Giovanni Ligios: “Dopo quest’incontro, propedeutico per rafforzare la collaborazione tra le due Unioni dei Comuni coinvolte in un progetto di sviluppo strategico, il nostro Ufficio Unico di Progetto potrà procedere più spedito con la spendita delle risorse per poi riuscire a completare anche con ulteriori fondi le schede-progetto. Questi interventi rappresentano un evidente valore per il territorio con un’importante ricaduta. A breve convocheremo una seconda riunione per monitorare sia l’attività di spendita delle risorse sia la collaborazione tra il nostro Ufficio Unico di Progetto e gli Uffici tecnici dei comuni aderenti”.

I sindaci si sono riuniti, nel Centro Congressi, per discutere sullo stato attuale della Programmazione Territoriale Regionale di competenza delle due Unioni dei Comuni, che vede come soggetto capofila l’Unione dei Comuni dell’Anglona. L’incontro, voluto fortemente da Giovanni Ligios, neo Presidente dell’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas, ha visto la partecipazione di circa il 90% degli amministratori dei 23 comuni coinvolti nel progetto di sviluppo territoriale “Terre di Tradizione”.