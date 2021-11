Cronaca Castelsardo: la Questura di Sassari chiude un pubblico esercizio

Nel corso dell’anno corrente si sono susseguiti sia all’interno che all’esterno di un noto esercizio pubblico di Castelsardo, diversi episodi che in alcune occasioni avevano portato all’emissione della sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’attività. Gli interventi effettuati sia dalla locale Squadra di Polizia Amministrativa che dai Militari dell’Arma, i quali hanno accertato sia violazioni della normativa in materia di covid che fatti più gravi, di rilevanza penale, hanno portato il Questore di Sassari all’emissione di un nuovo decreto di chiusura dell’esercizio ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.. Visti gli episodi accaduti, non escludendo che si creino ulteriori problemi per l’ordine e la sicurezza pubblica, il nuovo provvedimento di chiusura del locale per 15 giorni è stato notificato al legale rappresentante dell’esercizio dai Militari dell’Arma della Compagnia di Valledoria, incaricati in subdelega dalla Divisione di Polizia Amministrativa della Questura