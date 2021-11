Alghero: ritorna "Non ti scordar di me" - Comincia Fausto Farinelli





Il programma è prodotto da media web channel e da San Giuliano, ideato e condotto da Raniero Selva, le immagini e il montaggio sono di Paolo Calaresu. Non ti scordar di me è un racconto, uno spaccato di vita che da voce ai giovani, alle donne e agli uomini della città di Alghero. Un rotocalco, con lo scopo di lasciare una traccia significante su argomenti a volte trascurati, con figure e personaggi che hanno contribuito alla crescita culturale della comunità della cittadina Catalana.





Nella prima puntata: Fausto Farinelli editore di media web channel, La cantante Franca Masu, l’enogastronomo Giovanni Fancello e l’attrice Chiara Murru. La prima puntata andrà in onda in prima visione alle ore 15 di mercoledì 10 Novembre sulla pagina Facebook di Alghero channel e on demand su www.mediawebchannel.it il nuovo portale streaming dell’omonima società editoriale. Il programma quest’anno andrà in onda anche sull’emittente locale Catalan TV e la versione podcast ( audio) su Radio Onda Stereo e su tutte le piattaforme audio

Sette mesi di lavoro tra riprese audio video e montaggio, oltre 50 ospiti e 17 puntate. Questi i numeri della seconda stagione del programma televisivo “non ti scordar di me”.