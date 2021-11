Alghero: contributi per famiglie ed associazioni per le attività educative per minori

Avviso pubblico dei Servizi Sociali con scadenza al 19 novembre





L’Amministrazione comunale, relativamente alle attività educative e ricreative rivolte ai minori per l’anno 2021, ha attivato le misure di sostegno per le famiglie, tramite rimborsi in relazione alle spese sostenute per attività educative e ricreative destinati ai minori nel periodo Giugno - Dicembre 2021, i cosiddetti centri estivi. La documentazione è reperibile al seguente link: https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/RIMBORSO-ALLE-FAMIGLIE-PER-ATTIVITA-CENTRI-EDUCATIVI-E-RICREATIVE-ANNO-2021/

. Il termine per la presentazione delle domande è fissato a venerdì 19 Novembre 2021, ore 13 L'altra misura adottata dai servizi Sociali è la contribuzione per i centri gestori delle attività educative per le attività educativa e ricreativa destinate ai minori nel periodo Settembre - Dicembre 2021 ( https://www.comune.alghero.ss.it/it/documenti/documento/ENTI-GESTORI-CENTRI-EDUCATIVI-ACCREDITAMENTO-E-CONTRIBUTI/

"Sono sicuramente i minori quelli che più di tutti hanno patito un forte disagio causato dal lockdown, - spiega così l'Assessore Maria Grazia Salaris - l'assessorato alle politiche sociali attraverso questa misura, finanziata dal ministero, intende in questo modo dare un contributo economico sia alle famiglie che alle associazioni che hanno subito un aggravio di costi per le attività e le relative misure di sicurezza in periodo di pandemia".