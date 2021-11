Inaugurato il primo servizio clienti italiano composto da operatori sordi e CODA

L’inclusione, non più vista come una forma dovuta di assistenzialismo ma proprio come una necessità funzionale alla buona riuscita di questo progetto, è stata per noi da sempre una priorità. E oggi non potremmo essere più felici della scelta compiuta”. Il personale dedicato è stato formato appositamente per questo scopo su più piattaforme tecnologiche, al fine di affinarne le competenze e rendere l’attività di supporto quanto più efficiente e accessibile possibile alle varie forme di sordità e alle diverse forme di comunicazione. “C’è infatti chi pensa che la sordità sia una sola. In realtà esistono tante forme di sordità e quindi anche tante esigenze diverse - ha aggiunto Alessandra Farris - C’è chi ha una sordità totale o parziale, chi preferisce usare la lingua dei segni e chi quella orale o entrambe, chi si avvale di una protesi acustica, chi di un impianto cocleare, chi di entrambi e di nessuno dei due e così via. Il pubblico a cui ci rivolgiamo è davvero vasto e multiforme. Il nostro impegno è andato quindi da sempre nella direzione di guardare ai nostri clienti non come a un’audience piatta e tutta uguale, ma come a un insieme di singoli utenti, di singole persone ciascuna con proprie specificità e propri bisogni”. Il servizio di assistenza clienti non è infatti che l’ultima delle iniziative di informazione e sensibilizzazione al tema dell’accessibilità portate avanti dall’azienda cagliaritana.





Fin dai primi anni investiti in ricerca e sviluppo, quando IntendiMe era ancora una startup che muoveva i primi passi, l’azienda si è infatti posta l’obiettivo di portare avanti tutta una serie di attività di divulgazione sul tema della sordità, sia attraverso i propri canali digitali (blog e social) che attraverso la testimonianza diretta della presidente e co-fondatrice Alessandra Farris, figlia di entrambi i genitori sordi. E, non ultima, attraverso l’Associazione AscoltaMe, fondata dall’azienda per far conoscere la sordità in tutte le sue sfumature, affinché non venga più percepita come una condizione appartenente a un mondo a sé stante, e per promuovere le attività e le iniziative che possano migliorare la vita delle persone sorde e con deficit uditivi.





“Lo sviluppo del customer service arriva dopo un lavoro di anni e si è mosso in parallelo allo sviluppo del KitMe: non poteva essere altrimenti - ha aggiunto Filippo Lorenzi, CEO di IntendiMe - Non è possibile infatti pensare a questo prodotto senza la componente fondamentale del servizio, che nel nostro caso assume una importanza determinante. Tutto è stato pensato in ottica di usabilità da parte dei nostri utenti e oggi, finalmente, con il lancio della piattaforma ecommerce, chiunque potrà acquistare in totale autonomia il KitMe e contare su un servizio clienti all’altezza delle proprie necessità. Un grazie particolare va al fondo di venture capital VV3TT - Vertis Venture 3 Technology Transfer, al Contamination Lab dell’Università di Cagliari e all’incubatore certificato The Net Value per aver sempre creduto nel valore di questo progetto”.

Il servizio, inaugurato dall’azienda cagliaritana IntendiMe, sarà in grado di assistere i clienti attraverso chat, video-chat e videochat in LIS (lingua dei segni). Il servizio clienti è partito ufficialmente oggi in concomitanza con il lancio dell’e-shop per l’acquisto diretto di KitMe, il sistema pensato soprattutto per le persone sorde e con deficit uditivi che consente di rilevare suoni e vibrazioni dell’ambiente circostante tramite sensori universali da apporre sulle fonti sonore e di ricevere gli avvisi su uno smartwatch che vibra e si illumina, il tutto supportato da una app per le impostazioni. “Fin dall’inizio abbiamo sviluppato il nostro prodotto hardware e tutto il servizio on top per le persone sorde e insieme alle persone sorde. È infatti grazie ai loro feedback, alla comunità dei beta tester e alle cooperative che ci hanno supportato in tutti questi anni che oggi abbiamo potuto tagliare questo importantissimo traguardo - ha commentato Alessandra Farris, presidente e co-fondatrice di IntendiMe - L’assistenza clienti non poteva che ricadere anch’essa sotto questa matrice di sviluppo e rappresentarne una naturale prosecuzione.