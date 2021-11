Cronaca Sassari: tempo di Wine&Life - Mercoledì la presentazione

Mercoledì 10 novembre, alle 11, nella sala conferenze di Palazzo Ducale, l'assessora alle Attività produttive Alessandra Corda, l'assessore alla Cultura Niccolò Lucchi Clemente e Giuseppe Testaverde in qualità di organizzatore presenteranno la seconda edizione di Wine&Life, la manifestazione, dell'associazione di promozione sociale omonima in compartecipazione con l'associazione universitaria ESN Sassari e patrocinata dal Comune di Sassari, dedicata alle produzioni vitivinicole di qualità e in programma per sabato 13 novembre.