Grandi pulizie dei canali al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale

A oggi, pur non essendo ancora concluso l’anno in corso, sulla rete di canali che si estende per circa 800 chilometri, la lunghezza complessiva oggetto di interventi risulta già superiore di oltre il 35% rispetto a quella eseguita in tutta l’annualità precedente. “Il bilancio sui lavori condotti fino a oggi dal Consorzio per la pulizia dei canali è più che positivo e per questo non possiamo che ringraziare gli operatori del Consorzio, il direttore generale e il direttore d’area che con impegno quotidiano lavorano per raggiungere questi importanti risultati - commenta Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale – la manutenzione e la pulizia dei canali sono opere fondamentali per permettere alle aziende agricole di svolgere al meglio e in sicurezza la loro attività ed evitare possibili e gravi danni causati da rischi idrogeologici durante il corso dell’anno.





Oggi più che mai, infatti, questo lavoro assume una rilevanza strategica per i nostri territori considerati i cambiamenti climatici in atto e l’alternanza tra periodi siccitosi e di precipitazioni di forte intensità con vere e proprie bombe d’acqua – aggiunge – investire in prevenzione, oltre che garantire sicurezza e operatività ai territori e alle aziende agricole, porta anche risparmi, perché prevenire costa un settimo rispetto al ripristino dei danni, come attestato dalle analisi effettuate da Anbi (Associazione nazionale consorzi bonifica) – sottolinea Perra – su questi temi è sempre più forte l’attenzione e l’impegno di questo Ente amministrato dagli agricoltori”. Nel dettaglio, per l’anno in corso (periodo di riferimento gennaio-settembre), i lavori del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale hanno riguardato oltre 140 interventi per una lunghezza complessiva di circa 150 chilometri.





Lavori che hanno riguardato il vasto territorio del consorzio di bonifica da Assemini a Pabillonis, passando per Maracalagonis, Villacidro e Sanluri Samassi oltre Carbonia, Iglesias e Sant’Anna Arresi. “È importante che la Regione continui a investire sull’attività dei Consorzi di Bonifica per il presidio e la manutenzione del territorio, sfruttando la sussidiarietà che i Consorzi possono rappresentare per il territorio e per gli enti locali – aggiunge Perra - per questo è importante che i Consorzi recuperino le competenze attraverso una modifica della legge 6 del 2008 che, di fatto, ha limitato l’attività di manutenzione solo alla rete di scolo e alla pulizia dei canali al servizio delle reti irrigue – conclude Perra – questa proposta, come Anbi Sardegna, è stata già lanciata al Consiglio regionale”.

