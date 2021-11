Cronaca Alghero: black-out serale per l'illuminazione pubblica - Parte della città al buio

Una parte importante della città, da diversi giorni, è interessata da una sorta di coprifuoco dell'illuminazione pubblica . Al buio si trovano ormai ogni sera buona parte di via Mazzini e via XX Settembre , il tratto iniziale di via Vittorio Emanuele, all'ingresso dalla direttrice di Olmedo, via Cravellet, via Sanzio, diverse arterie che collegano XX Settembre e Vittorio Emanuele, via Caravaggio, parti del quartiere della Pivarada, tanto per citarne alcune. Quando qualche giorno fa è cominciata a mancare l'illuminazione pubblica si è ritenuto a un improvviso guasto che sarebbe stato recuperato il giorno successivo. Ma ormai la persistenza dell'oscurità è continuativa e si ritiene che l'avaria abbia origini più gravi visto che non viene ripristinato il servizio. Nessuna informativa giunge a questo proposito dalla sede istituzionale. Il buio per le strade si accentua quando le attività commerciali spengono le loro insegne. A quel punto, come dimostra la foto, le parti della città interessate dal coprifuoco assumono un aspetto irreale, determinando tra i residenti legittimi motivi di preoccupazione per ragioni di sicurezza. Il disservizio sta interessando zone dell'area urbana semi periferiche ed è forse proprio per tale ragione che il ripristino dell'illuminazione pubblica tarda ad arrivare. (p.t.)