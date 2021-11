Cronaca Alghero: situazione al limite della decenza in piazza dei Mercati

Nel corso degli anni la piazza dei Mercati, nel centro commerciale della città, a due passi dalla città murata, dalle sedi istituzionali, dal porto storico, banche, uffici, nel cuore del comparto mercantile cittadino, è diventata un problema. Anzichè diventare una opportunità di incontro e socializzazione nel nuovo complesso residenziale, rappresenta oggi anche un segno di decadenza e di impotenza. I condomini che ci abitano sono stanchi, stanchi di lamentarsi, di chiamare i carabinieri, di assistere ogni fine settimana a una sorta di "rave" in salsa catalana , con schiamazzi, fino all'alba, libagioni senza fine, rifiuti, sporcizia, confusione in quello che doveva diventare un salotto buono della città. Le attività commerciali hanno quasi tutte abbandonato, difficile sopravvivere, la "gestione" sociale del sito si sta rivelando troppo complicata e di difficile soluzione nonostante l'ottima posizione logistica. Non è la prima volta che giungono segnalazioni, l'ultima è di un'inquilina del complesso residenziale di piazza dei Mercati, "Vi scrivo per informarvi di quanto accade nelle notti tra venerdì e domenica nell'area sottostante, dopo la mezzanotte e fino al mattino seguente" . "Non si tratta solo di disturbi dovuti a urla e schiamazzi notturni - aggiunge ancora la signora che riferisce di parlare anche a nome degli altri condomini - che più volte mi hanno costretta, svegliata nel cuore della notte, a chiamare le forze dell'ordine. Ai rumori molesti che impediscono a una persona di prendere sonno, si aggiungono situazioni anomale e non certo identificative di una città come Alghero le cui grandi tradizioni di accoglienza, responsabilità e senso civico, l'arrivo di turisti ma anche di altri cittadini che decidono di vivere in questa meravigliosa città, rappresentando quindi, in quota parte, un piccolo ma certo punto di riferimento anche di natura economica. Mi riferisco - prosegue la nota - ai comuli di sporcizia che vengono lasciati nella piazza, sul marciapiede, sulle panchine, nelle fioriere, avvilendo così l'ambiente e creando una condizione di disagio complessiva che fa ripensare sulla scelta di venire a vivere in questa città. Noi non siamo contro i giovani, lo siamo stati anche noi, ma ciò che succede nella piazza non ha niente a che fare con le rumorose e allegre situazioni che si creano quando i ragazzi si incontrano. In piazza dei Mercati viviamo un clima da suburra, dove non si rispettano le regole e neanche quelle minime di convivenza civile e rispetto verso gli altri". Ma ma segnalazioni dello stesso tenore giungono anche dai servizi pubblici che sono stati allestiti nella piazza, come la sede locale dell'Inps, il cui personale, e lo stesso istituto, non sembrano per niente soddisfatti. E' evidente che in questa situazione esistono responsabilità diverse e a vari livelli, anche sul piano istituzionale.(g.o.)