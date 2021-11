Cronaca Mensa universitaria a Cagliari: studenti a cena con contorno di calcinacci

“Le mense universitarie di Cagliari cadono a pezzi e questo è un dato che ormai conosciamo da tempo. Ciò che stupisce è come mai si continui a rimandare interventi importanti e ci si limiti a tamponare le urgenze, senza tutelare l'incolumità degli studenti e delle studentesse”. Così Roberto Deriu, consigliere regionale del Partito Democratico, che esprime preoccupazione per quanto accaduto nella serata di ieri, sabato 6 novembre, quando nella mensa di piazza Michelangelo sono caduti pezzi di soffitto mentre alcuni studenti erano intenti a consumare la cena. “Questo è soltanto l'ultimo grave episodio accaduto nel giro di pochi mesi – denuncia Deriu –, la situazione è allarmante, non è tollerabile che cadano dei pezzi di mensa mentre agli studenti viene servita la cena, solo un colpo di fortuna ha impedito che ci fossero feriti tra i presenti. Non si può aspettare che succeda qualcosa di più grave prima di risolvere un problema che riguarda tante strutture universitarie di Cagliari, sempre più fatiscenti e pericolanti”. “Ritengo doveroso – conclude Roberto Deriu – che gli organi competenti intervengano con urgenza sulla questione, senza fare ragionamenti contenutivi sui costi, affinché la compagine studentesca venga tutelata sotto ogni punto di vista”.