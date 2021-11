Rimborsi Alitalia: rischio beffa per i passeggeri - Azione di Codici

In caso di problemi con rimborsi o voucher Alitalia è possibile richiedere l’assistenza di Codici telefonando allo 06.55.71.996 o scrivendo a segreteria.sportello@codici. org . La somma stanziata resterebbe quella di 100 milioni di euro, quindi cambiano i tempi ma non la sostanza, perché, lo ripetiamo ancora una volta, a nostro avviso quei soldi non bastano per far fronte alle richieste di rimborso e di risarcimento dei viaggiatori”. “L’amministrazione straordinaria di Alitalia avrà più tempo per definire le pratiche per il rimborso – dichiara Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici –, ma di fronte alle centinaia di migliaia di prenotazioni oggetto di indennizzo ed alle posizioni dei titolari dei voucher emessi durante la pandemia, c’è il rischio a breve di dover fare i conti con un fondo incapiente. Abbiamo ricevuto diverse centinaia di segnalazioni da consumatori rimasti finora a mani vuote. Solleciteremo il Governo a prendere atto della necessità di aumentare la dotazione del Fondo per consentire a tutti gli aventi diritto di ottenere i dovuti rimborsi e di non dover subire, dopo il danno causato dall’inaccettabile attesa che si protrae dallo scorso anno, anche la beffa di restare con titoli di viaggio e voucher definitivamente inesigibili”.

Continua a regnare l’incertezza su modalità e tempi dei rimborsi per i passeggeri Alitalia, che speravano in uno sblocco della situazione con l’ingresso di Ita e che invece ad oggi non sanno ancora quando riavranno quanto pagato per un volo prenotato per il periodo successivo allo stop dell’ormai ex compagnia di bandiera o per i voucher emessi durante la pandemia e non utilizzati. “Abbiamo avviato un’azione per fornire assistenza ai consumatori, che brancolano nel buio non avendo indicazioni chiare su come richiedere e ottenere i rimborsi – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – ed ora stiamo predisponendo le diffide collettive nei confronti dell’amministrazione straordinaria di Alitalia, pronti a coinvolgere anche il Ministero dello Sviluppo Economico nel caso non dovessero arrivare risposte in tempi brevi. La situazione che si è venuta a creare non solo è inaccettabile, ma è anche grottesca. Ci sono tantissimi cittadini che aspettano i rimborsi dall’inizio della pandemia per voli cancellati per impossibilità sopravvenuta. È arrivato il momento di restituire i soldi ai viaggiatori. Adesso si parla di un prolungamento al 2022 dell’attività del Fondo per l’indennizzo dei titoli di viaggio emessi da Alitalia.