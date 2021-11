Piccolo market di droga nella casa in campagna: arrestato un 50enne

Nel corso dell’attività sono stati rinvenuti, inoltre, 17,6 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale atto al taglio e al confezionamento dello stupefacente. Considerate le circostanze, che hanno confermato gli elementi acquisiti nell’attività investigativa, C.F. è stato tratto in arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il soggetto, su disposizione dell’A.G., è stato posto agli arresti domiciliari presso l’abitazione di residenza in attesa del giudizio di convalida.





Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro e campioni dello stupefacente sono stati inviati ai laboratori del Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Cagliari per le analisi strumentali finalizzate a stabilire il coefficiente di THC delle sostanze.

Nell' ambito dei servizi finalizzati alla prevenzione e repressione del fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti predisposti e intensificati dal Questore di Nuoro, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestato per il reato di detenzione di sostanza stupefacente C.F., classe 1971, residente a Nuoro, incensurato, disoccupato, sorpreso in possesso di cocaina e di marijuana. Nel corso di un’operazione, avviata a seguito di attività info-investigativa, i poliziotti hanno eseguito una perquisizione in una abitazione in località “Su Tuvu”, agro del comune di Nuoro, dove il cinquantenne, proprietario dell’immobile, alla vista degli agenti ha tentato di disfarsi di un involucro contenente 7,56 grammi di cocaina.