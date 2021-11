Cronaca UilTrasporti su AirItaly: “Il Governo tuteli la professionalità e dia prospettive future ai lavoratori”

“I 30 giorni della fase ministeriale dovranno servire a trovare le soluzioni a tutela di tutti i dipendenti”. Lo afferma il segretario regionale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca, commentando la chiusura della fase aziendale della procedura di mobilità per 1322 lavoratori di Airitaly. “Come Uiltrasporti - evidenzia Zonca - riteniamo che la fase ministeriale debba vedere l’impegno del Governo a tutelare le professionalità e dare prospettive future ai lavoratori, passando per un possibile ammortizzatore sociale che sia poi orientato in attesa della ripresa del settore del trasporto aereo”.