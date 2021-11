"Dietro la copertina" dei Riformatori Sardi: scuola di formazione politica e serate culturali

La rassegna culturale promossa dai Riformatori sardi, intitolata “Dietro la copertina” e organizzata da Umberto Ticca, accoglie la scrittrice Fontana, oggi venerdì 5 novembre 2021, a Cagliari, alle ore 18.00, presso la sala Aresu, in Viale Regina Margherita (ingresso fianco sala convegno Hotel Regina Margherita). Modera il dibattito la Giornalista RAI Flavia Corda, intervengono Paola Secci – Sindaca di Sestu e Mara Lai – Presidente del Partito dei Riformatori Sardi. “La rassegna culturale Dietro la copertina è articolata su una serie di appuntamenti legati alla lettura che faranno da apripista alle lezioni di politica vera e propria che partiranno a gennaio 2022.





Dopo il grande successo dei primi due cicli della scuola formazione politica, con questi eventi si punta infatti a proseguire il percorso di approfondimento culturale e politico, offrendo nuove occasioni di dibattito e confronto”, spiega il responsabile degli eventi e della Scuola formazione politica, Umberto Ticca. Ogni giornata sarà caratterizzata, oltre che dalla presentazione del libro, anche da “cento domande all’autore” che il pubblico potrà rivolgergli. I prossimi appuntamenti vedranno la partecipazione come autori di Giuseppe Benedetto con “L’eutanasia della politica” il 17.11.2021, Beppe Severgnini con “Neotaliani” il 26 novembre. Chiuderà il ciclo di incontri, il 4 dicembre, Oscar Farinetti con il suo “Never Quiet” Le serate culturali prevedono la partecipazione in presenza secondo le norme di prevenzione Covid vigenti e nella modalità “on line” per chi non potrà essere in sala. Sarà possibile prenotare il posto a sedere scrivendo un messaggio al numero 3488617214. Per poter accedere è necessario essere in possesso di Green Pass.

“Venezia, 1688. Siamo nella bottega di Giambattista Vivaldi, che per mantenere i suoi cinque figlioli si occupa delle barbe e dei capelli dei signori della Serenissima e ogni tanto li intrattiene col violino, la sua vera passione. Antonio, chioma rossa come il fuoco, ha dieci anni ed è un bambino fragilissimo, gli manca sempre l’aria e il suo cuore corre molto più veloce delle gambe. D’un tratto il piccolo Vivaldi si ritrova tra le mani il violino del padre e, senza averlo mai toccato prima, improvvisa una melodia furiosa che rapisce tutti i presenti, compresi i giovani Alessandro e Benedetto Marcello, destinati a diventare suoi amici e rivali per tutta la vita. Da quel momento, Antonio non si separerà mai più dal suo violino, nemmeno quando, di lì a poco, sarà costretto dalla famiglia a prendere la via del sacerdozio. Ma mentre dire messa lo affatica e gli provoca crisi respiratorie, la musica diventa ben presto la sua aria. E quando si stancherà di suonare quella degli altri, comincerà a comporre la sua, col fervore e la fretta di chi scrive ogni musica come se fosse l’ultima”. Emanuela Fontana racconta le stagioni di un’unica eccezionale vita, quella di Antonio Vivaldi, mai narrata prima in forma di romanzo.