Sassari: prosegue l’iter per dotare il Comune del primo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile

«La nostra città, dopo vari interventi scoordinati, che hanno visto calare sulle nostre strade binari, cordoli e picchetti senza mai una reale programmazione, potrà finalmente contare su uno strumento che consentirà una progettazione e un coordinamento tra tutti i mezzi di trasporto – commenta il sindaco Nanni Campus -. Coordinare e contemperare l’esistenza di corsie preferenziali, piste ciclabili, percorsi pedonali e allo stesso tempo limitare in questo modo il traffico assicurerà un netto miglioramento della qualità della vita a Sassari. Inoltre questo Piano ha già consentito e consentirà di accedere e ottenere sia fondi del piano nazionale di Ripresa e Resilienza, sia fondi europei». Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile fornirà gli strumenti affinché tutti i cittadini possano fruire di trasporti interni che permettano di accedere alle destinazioni e ai servizi più importanti; migliorare le condizioni di sicurezza; ridurre l’inquinamento atmosferico e acustico, le emissioni di gas serra e i consumi energetici; migliorare l’efficienza e l’economicità dei trasporti; contribuire a migliorare l’attrattività del territorio e la qualità dell’ambiente urbano di Sassari a beneficio della collettività e dell’economia.

Da lunedì 8 novembre l’Amministrazione comunale chiederà agli stessi cittadini di esprimersi, attraverso una campagna di indagine che sarà curata dalla Polizia locale e dalla società Sintagma a cui è stato affidato il servizio di redazione del Pums. Gli agenti del Comando e il personale della società intervisteranno gli utenti delle strade sull’offerta e la domanda di sosta, sul trasporto pubblico e sui flussi ciclabili. In pochissimi minuti i cittadini potranno offrire le informazioni necessarie e concrete da cui partire per elaborare il piano. Più persone decideranno di partecipare e migliore sarà l’esito della campagna di indagine, fondamentale per strutturare il Piano che ha un importante ruolo per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini di Sassari. Contestualmente, la Sintagma installerà rilevatori per il monitoraggio del traffico in numerose strade del territorio comunale. I risultati dell’indagine saranno presentati durante un convegno a cui l’Amministrazione comunale inviterà a partecipare tutti i portatori di interesse e la stessa cittadinanza.