Quartu Sant'Elena: l'esercito dei piccoli artisti del Progetto Pierino

Il nome del progetto, "Pierino", non è casuale: il tema delle lezioni-concerto è infatti "Pierino e il Lupo", celeberrima favola sinfonica scritta dal musicista russo Sergej Prokofev nel lontano 1936, nella quale sono protagonisti sia l'orchestra che la voce del narratore. Il gran finale del progetto è previsto in calendario per sabato 4 dicembre: gli Istituti coinvolti (l’Istituto Salesiano, Mereu e Casati di Cagliari e gli Istituti comprensivi n°2 e n°4 e la Suola Civica “L. Rachel” di Quartu S. Elena) ospiteranno i concerti didattici. Il progetto, inoltre, prevede il coinvolgimento delle scuole quartesi Porcu Satta e dell’Università della 3° età, con una serie di “prove aperte” durante le quali si eseguiranno importanti pagine della musica barocca.

Sono più di trecento i bambini delle scuole materne ed elementari di Quartu coinvolti nell'ambito del "Progetto Pierino", lezioni-concerto a loro dedicati, con l'obiettivo di divulgare e rendere accessibile fin dall'età scolare la cultura musicale del '900. Promosso e organizzato dall'Associazione Incontri Musicali, in collaborazione con la Scuola Civica “L.Rachel” di Quartu S. Elena, il progetto coinvolge una ventina di docenti/strumentisti ed è iniziato a fine ottobre con appuntamenti settimanali, e si concluderà giovedì 2 dicembre.