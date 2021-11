Cronaca Insularità via libera al Senato: esulta Antonello Peru

“Il primo storico sì al reinserimento del principio di insularità nella Costituzione è arrivato. È una soddisfazione grandissima per chi come me ha vissuto sin da subito tutti i passaggi che hanno portato alla presentazione della legge di iniziativa popolare. Come componente della Commissione speciale Insularità e come promotore della proposta di legge non posso che esprimere tutta la mia felicità per il voto di oggi del Senato." Lo sostiene in una nota il consigliere regionale Antonello Peru che aggiunge: "A questa soddisfazione ed emozione aggiungiamo ora un impegno ancora maggiore e una ancora più forte determinazione nel compiere tutti gli altri passi necessari al riconoscimento di un sacrosanto diritto dei sardi. Guardiamo ovviamente al prossimo passaggio alla Camera che auspichiamo possa avvenire nei tempi più rapidi possibile. E ci aspettiamo anche che si raggiunga nuovamente un’espressione unanime di tutta l’aula. Sarebbe un ulteriore segno tangibile dell’assoluta necessità di reintrodurre il principio di insularità nella nostra Costituzione. Ma anche quello non dovrà essere l’ultimo atto ma solo l’inizio di una nuova pagina per la nostra isola che dovrà vedere lo Stato in prima linea a difendere e a tutelare i diritti della Sardegna in Europa.”