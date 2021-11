Cronaca Insularità approvata in Senato: Cappellacci, Pittalis e Floris pronti a "spingere" alla Camera

“L’approvazione al Senato del riconoscimento dell’insularità apre la strada ad una protezione ‘rinforzata’ dei diritti della Sardegna anche alla Camera Forza Italia è pronta a fare la sua parte”. Così i parlamentari sardi Ugo Cappellacci, Pietro Pittalis ed Emilio Floris intervengono sulla proposta di inserire nella Costituzione il principio di insularità. “Il nostro capogruppo Barelli – proseguono gli azzurri sardi- ha assicurato il massimo impegno e sostegno affinché la proposta proceda con celerità e non resti imbrigliata nell’agenda dei lavori dell’Assemblea. L’espressione insularità sintetizza mille battaglie: da quella per le infrastrutture ai trasporti, dall’energia ai rapporti finanziari Stato-Regione, fino a quello a noi caro della fiscalità di vantaggio e della zona franca. Per questo – concludono i forzisti- per noi si tratta di un percorso tutt’altro che simbolico e vedrà ciascuno impegnato affinché il principio, una volta approvato, si traduca in azione politica, costante, capace di incidere nella vita dei territori”.