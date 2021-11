Santa Maria La Palma: incontro in borgata con il commissario della Provincia di Sassari

La volontà del comitato è quella di poter avere la disponibilità di alcuni locali in capo alla provincia per la realizzazione del museo della riforma agraria, un progetto per divulgare la memoria storica della bonifica della Nurra facendone al contempo un "attrattore" turistico. Si è discusso infine del problema della fauna oramai fuori controllo, tra le competenze della provincia vi è anche l'ambiente, con un prossimo incontro promosso dalla provincia con l'ente parco di Porto Conte e lo stesso comitato.

Il comitato di borgata di Santa Maria la palma ha incontrato il commissario straordinario della provincia di Sassari Pietrino Fois. Due gli argomenti che il comitato ha messo sul tavolo: La rotatoria dell'incrocio della borgata e il destino del plesso della scuola professionale per l'agricoltura. " La rotatoria insieme a quella dello svincolo per Olmedo lungo la SS291 sono state finanziate ed entro fine 2021 contiamo di appaltare quella dell'incrocio di Zirra" ha dichiarato Pietrino Fois mentre per la scuola professionale per l'agricoltura la situazione verrà chiarita entro pochi giorni quando ci sarà il sopralluogo del preside dell'Istituto tecnico agrario Pellegrini di Sassari, lo stesso commissario e una rappresentanza del consiglio direttivo del comitato.