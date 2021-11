Alghero: un corso per accedere ai finanziamenti per il terzo settore





Da parte nostra vogliamo invece intercettare il più possibile queste risorse per metterle a disposizione della nostra cittadinanza. Il corso quindi affronterà tematiche amministrative e avrà un risvolto essenzialmente tecnico. Questo momento formativo vuole rappresentare un sostegno concreto al nostro territorio e al contempo segnalare una attenzione e una vicinanza a tutti gli operator del mondo del volontariato”. Per ragioni di spazio in relazione alle normative emergenza sanitarie sono previsti massimo due iscrizioni per ogni organizzazione (eventuale terza iscrizione in lista di attesa).





Per iscriversi è necessario compilare in modulo al seguente link https://forms.gle/UzFMkBsm65qEwgLz8 Per informazioni telefonare all'Ufficio politiche familiari al numero 3294021677 L'accesso al corso è consentito a chi è munito di Green Pass

L’Assessorato ai Servizi Sociali favorisce la partecipazione delle associazione del terzo settore ai finanziamenti previsti dai diversi bandi pubblici. E’ previsto un corso di base per favorire ogni approfondimento necessario a cogliere le diverse opportunità di finanziamento del settore. Il corso, a titolo gratuito, si svolgerà presso la Sala Conferenze del Polisoccorso in via Liguria e si articolerà in due incontri: venerdì 19 novembre dalle ore 16,30 alle ore 19,30 venerdì 10 dicembre dalle ore 16,30 alle ore 19,30 “Molto spesso – afferma l’Assessore ai Servizi Sociali Maria Grazia Salaris – le associazioni di volontariato hanno difficoltà a reperire finanziamenti attraverso la partecipare ai bandi pubblici.