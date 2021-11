Cronaca Ordine dei Giornalisti della Sardegna: mercoledì e domenica i ballottaggi

Cominciano mercoledì 3 novembre 2021, in modalità telematica dalle ore 10 alle ore 20 le votazioni di ballottaggio per il rinnovo del Consiglio Nazione dell’Ordine dei giornalisti e del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Le votazioni in modalità telematica proseguiranno anche il giorno successivo, giovedì 4 novembre 2021, sempre dalle ore 10 alle ore 20. Domenica prossima 7 novembre si potrà invece votare “in presenza” dalle ore 10 alle ore 18, presso il seggio di Cagliari, in via Barone Rossi 29 e a Sassari presso l’Hotel Carlo Felice, via Carlo Felice 50. Al ballottaggio per l’elezione del giornalista pubblicista in Consiglio Nazionale spettante alla Sardegna andranno al ballottaggio (in ordine di voti riportati in seconda convocazione) Giuseppe Murru (81 voti) e Sandro Angioni (57 voti). Per il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna andranno al ballottaggio (in ordine di voti riportati in seconda convocazione): Giovanna Luigia (Vannalisa) Manca (103 voti), Paolo Mastino (99), Luca Fiori (77), Francesca Zoccheddu (77), Mario Cabasino (76), Stefania De Michele (72), Celestino Moro (70) e Maria Giuseppina Ferreli (52). Tra di essi saranno eletti quattro consiglieri. Per l’elezione dei tre consiglieri pubblicisti del Consiglio regionale andranno al ballottaggio (in ordine di voti riportati in seconda convocazione): Simona Scioni (78 voti), Roberto Tangianu (71), Daniela Paba (69), Luchino Corrias (64), Gianluca Zorcolo (64) e Federico Marini (60). Per l’elezione dei due revisori professionisti andranno al ballottaggio (in ordine di voti riportati in seconda convocazione): Michele Mascia (69 voti), Giorgio Greco (58), Rosario Cecaro (48) e Antonio Masala (41). Per l’elezione del revisore pubblicista andranno al ballottaggio invece (sempre in ordine di voti riportati in seconda convocazione): Giovanni Di Grezia (72 voti) e Andrea Porcu (28). Si ricorda che, in seconda convocazione, per i giornalisti professionisti in Consiglio Nazionale è stato eletto Gian Mario Sias (138 voti), unico a raggiungere la maggioranza assoluta richiesta. Per il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna sono stati eletti, in seconda convocazione, Luigi Almiento e Francesco Birocchi (131 voti ciascuno), gli unici a raggiungere la maggioranza assoluta richiesta. Sono ammessi al voto, a norma della Legge e del Regolamento, tutti gli iscritti negli elenchi dei professionisti e pubblicisti in possesso di PEC (già comunicata agli uffici entro i termini stabiliti) e che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione.