Da Mille Miglia nuovi orizzonti

Dal 15 ottobre l’offerta di viaggi e vacanze a disposizione degli iscritti al Programma MilleMiglia è diventata ancora più ricca: i soci possono acquistare voli di oltre 400 compagnie aeree verso più di 200 paesi nel mondo e soggiorni in oltre un milione e cinquecentomila strutture ricettive a livello globale tra hotel individuali e appartenenti a più di 150 catene alberghiere, appartamenti e bed & breakfast. Con la formula volo+hotel di lastminute.com, gli iscritti possono inoltre costruire il proprio pacchetto vacanza ideale scegliendo tra infinite combinazioni di viaggio. Durante la prenotazione, gli iscritti al Programma possono arricchire la propria esperienza con servizi accessori (assicurazione, bagagli, parcheggio, selezione del posto, web check-in, transfer, auto, ecc..) creando in tempo reale e on-the-go il viaggio che meglio si adatta alle loro esigenze. Le miglia accumulate dai Soci possono essere utilizzate per ottenere voucher di importo variabile e scalabile (fino a 500 euro) validi per l’acquisto di voli di tutte le compagnie aeree e di pacchetti volo + hotel sui siti di lastminute.com. Qualora l'importo del voucher non coprisse completamente il valore del prodotto prescelto, i clienti potranno integrare il pagamento nella modalità preferita.





Già da subito i soci MilleMiglia accumulano 5 miglia per ogni euro speso sul sito lastminute.com per l’acquisto di voli, pacchetti volo+hotel e soggiorni. Giancarlo Zeni, Presidente e Amministratore Delegato di Alitalia Loyalty ha dichiarato: “Grazie a questo accordo con lastminute.com, innovativo e unico nel mondo dei programmi frequent flyers, mettiamo a disposizione dei nostri 6 milioni di soci centinaia di voli giornalieri da 38 aeroporti italiani, coprendo capillarmente tutto il territorio nazionale. Un accordo che conferma l’assoluta convenienza e attrattività del programma MilleMiglia”. Davide Mara, Market Director Italia e Spagna di lastminute.com ha commentato: “Siamo entusiasti di collaborare con MilleMiglia offrendo alla sua storica community di viaggiatori una scelta ancora più ampia di prodotti e servizi legati ai viaggi e al tempo libero.





Ma non solo, siamo felici di poter mettere a disposizione di questo segmento di viaggiatori digitali e particolarmente affezionati ai viaggi la migliore tecnologia del settore che combina in tempo reale, da un inventario praticamente illimitato, voli, hotel e un vastissimo portafoglio di prodotti complementari. In questo nuovo capitolo della nostra storia, ci proponiamo di continuare a rendere i viaggi sempre più facili da prenotare, personalizzati e convenienti e ci auguriamo di ispirare e aiutare i soci MIlleMiglia a tornare a viaggiare come e più di prima”. lastminute.com si aggiunge al network di oltre 60 partner grazie al quale i viaggiatori MilleMiglia possono accumulare miglia utilizzando noleggi auto, parcheggi in città e negli aeroporti, soggiorni, trasferimenti in taxi, shopping, carte di credito su circuito Mastercard e sottoscrivendo polizze assicurative MilleMiglia Life. Tutte le informazioni relative al programma di loyalty “MilleMiglia” sono riportate sul nuovo sito di riferimento mymiglia.com .

lastminute.com - l’iconico brand europeo dedicato ai viaggi e parte di lm group, tra i leader mondiali nel settore dei viaggi online e dei pacchetti volo+hotel, - e il Programma MilleMiglia, programma di fidelizzazione leader in Italia, aprono nuovi orizzonti per i viaggiatori con un accordo unico nel suo genere nel panorama del travel. La community di viaggiatori MilleMiglia si aggiunge così ad oltre 60 milioni di utenti che, ogni mese, cercano e prenotano le loro esperienze di viaggio e di svago sui siti del gruppo lastminute.com, disponibili in 17 lingue diverse e presenti in 40 paesi nel mondo. Grazie alla nuova partnership, tra lastminute.com e Alitalia Loyalty S.p.A., società di gestione dello storico programma fedeltà dei viaggiatori Italiani, per i Soci MilleMiglia sarà possibile utilizzare le miglia in portafoglio e accumularne di nuove ad ogni acquisto di voli, soggiorni in hotel e pacchetti vacanza su lastminute.com.