Alghero: il programma delle cerimonie per i Defunti e l'Unità nazionale

Inoltre, successivamente alla funzione, non verrà svolto alcun corteo all’interno del Camposanto, ma solo la deposizione di una corona da parte del Sindaco. Giovedì 4 novembre – “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate” Nel rispetto delle limitazioni alle celebrazioni commemorative, la cerimonia della suddetta giornata si concretizzerà con la deposizione, da parte del Sindaco, alle ore 09:30, di una corona di alloro presso la lapide di Porta Terra. Alla cerimonia saranno invitati i rappresentanti delle forze armate e delle forze dell’ordine, l’autorità membro del Parlamento, il Presidente del Consiglio regionale, l’Amministratore Straordinario della Provincia di Sassari, le rappresentanze del Consiglio Comunale – il Presidente e un rappresentante per i gruppi di maggioranza e opposizione - un unico rappresentante per tutte le associazioni di ex militari e combattenti.

In occasione delle ricorrenze previste per la commemorazione dei Defunti del 2 novembre e per la celebrazione della Giornata dell’Unità nazionale del 4 novembre, le relative cerimonie verranno svolte in relazione alla vigenza dei provvedimenti restrittivi del Governo connessi all’emergenza sanitaria. Pertanto, nelle summenzionate Giornate, le cerimonie saranno così disposte: Martedì 2 novembre - Commemorazione dei Defunti Nella ricorrenza della commemorazione dei Defunti, S.E. Mons. Mauro Maria Morfino – Vescovo della Diocesi di Alghero-Bosa – alle 15,00 celebrerà la Santa Messa nella Cappella del Cimitero. La funzione religiosa si terrà nel rispetto delle norme anti Covid relativamente al distanziamento personale.