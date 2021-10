Cronaca Sassari: denunciato un ricettatore

Nelle giornate scorse personale della Questura di Sassari ha denunciato in stato di libertà un 51enne sassarese perché resosi responsabile del reato di ricettazione. Nella nottata, ignoti ladri hanno rubato un furgone aziendale dall’interno di un garage nel centro cittadino. Acquisita la notizia di reato, personale della Squadra Mobile ha avviato le ricerche del mezzo indirizzando l’attenzione in particolar modo nell’agro del Comune di Sassari. Giunti sulla strada vicinale Baddelonga Russeglia, è stato notato un veicolo simile a quello ricercato all’interno del cortile dell’abitazione del 51enne. Gli operatori accedevano all’interno della proprietà per poter effettuare degli accertamenti più dettagliati: la targa corrispondeva con quella da ricercare; pertanto l’intera area veniva sottoposta a perquisizione, rinvenendo, oltre al mezzo asportato nella notte precedente, anche una bicicletta professionale rubata alcuni giorni prima in citta e varia refurtiva. I beni provento di furto sono stati riconosciuti dai rispettivi proprietari ed a loro riconsegnati. Per i fatti accertati, l’uomo è stato segnalato all’A.G. in stato di libertà per il reato ricettazione.