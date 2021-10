Campione di famiglie algheresi coinvolte nel censimento

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione. Informazioni utili anche per il territorio. Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici è fondamentale la piena collaborazione delle famiglie scelte a campione. Partecipare al Censimento è un dovere morale ancor prima di un obbligo di legge, la cui violazione può comportare l’applicazione di una sanzione amministrativa.





Il censimento si basa su due rilevazioni distinte; le famiglie campione coinvolte partecipano a due distinte rilevazioni campionarie: - La rilevazione “da Lista” prevede di regola la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat per le “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso; - La rilevazione “Areale”, alla quale partecipano le famiglie che risiedono nei “territori campione” e che saranno avvisate tramite locandina e lettera, prevede invece la compilazione del questionario tramite un rilevatore incaricato dal Comune.





Per ogni dubbio, gli intestatari delle famiglie campione possono chiedere informazioni o ricevere assistenza, contattando direttamente il Numero Verde Istat 800 188 802, attivo tutti i giorni dal 1 ottobre al 23 dicembre, compresi sabato e domenica, dalle ore 09:00 alle ore 21:00; oppure contattando il Centro Comunale di Rilevazione (CCR) al numero di telefono di 079 9978614 o recarsi presso il la sede del CCR, presso gli uffici dei Servizi Demografici di via Catalogna, 52 – 58 aperta al pubblico nei pomeriggi di Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Dal 14 ottobre ha preso il via il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021. Dal 2018 il censimento si svolge annualmente e non più ogni dieci anni e coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie. Il Comune di Alghero fa parte di questa rilevazione censuaria che permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale.