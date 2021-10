Papa Francesco nomina monsignor Francesco Antonio Soddu vescovo di Narni

Ordinato presbitero il 24 aprile 1985, dal 1998 è Canonico del Capitolo Turritano. Ha ricoperto i seguenti incarichi: Vice Rettore del Pontificio Seminario Regionale Sardo di Cagliari (1985-1987); Vice Rettore del Seminario Arcivescovile di Sassari (1987-1996); Direttore del Centro Diocesano Vocazioni (1987-2005); Parroco della Cattedrale di San Nicola a Sassari (1997-2012); Assistente del Gruppo Scout AGESCI Sassari 3 (1997-2012); Assistente Diocesano di Azione Cattolica Italiana per il Settore Giovani (1998-2005); Membro del Consiglio Presbiterale Diocesano (1999-2012); Componente del Collegio Diocesano dei Consultori (2005-2011); Direttore della Caritas Diocesana (2005-2012); Direttore dell’Ufficio Diocesano Migrantes (2011-2012). È stato inoltre componente del Comitato Diocesano per il Giubileo del 2000, membro del Concilio Plenario Sardo nella terza sessione e Segretario Generale del Congresso Eucaristico Diocesano (2003). Dal 2012 finora è stato Direttore Nazionale di Caritas Italiana.

Ieri, venerdì 29 ottobre 2021, alle ore 12.00 presso la Cattedrale di San Nicola in Sassari, S. Ecc. Rev.ma Mons. Gian Franco Saba, Arcivescovo Metropolita, ha convocato il Rev.do Clero diocesano, insieme ai rappresentanti di tutte le espressioni della Chiesa particolare, per dare l’annuncio che il Santo Padre ha nominato Vescovo di Terni-Narni-Amelia (Italia) il Rev.do Mons. Francesco Antonio Soddu, finora Direttore Nazionale di Caritas Italiana, e sacerdote del presbiterio Turritano. Curriculum vitæ S. Ecc. Mons. Francesco Antonio Soddu è nato il 24 ottobre 1959 a Chiaramonti (SS), Arcidiocesi Metropolitana di Sassari. Ha frequentato il Liceo Classico Azuni di Sassari e successivamente ha studiato Filosofia e Teologia presso il Pontificio Seminario Regionale Sardo di Cagliari dove ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia e la Licenza in Teologia Pastorale presso la Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna.