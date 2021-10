Architettura Alghero: verso il Compasso d'Oro 2022

Il suo progetto, che racconta la storia del design della Moka sfruttando la tecnica dell’ animazione, è stato ammesso nella selezione Targa Giovani dell’ADI Design Index 2021, presentata a Milano nel nuovo Museo del Compasso d’Oro. Il riconoscimento si affianca ai precedenti già collezionati dal laboratorio del DADU, per il Sidewalk Museum/Museo da Marciapiede (selezione ADI Design 2020), per l’iniziativa culturale sul design 2CO COmmunicating COmplexity (selezione ADI Index Design 2018), e per il progetto di Corporate identity Brand Sardegna/EXPO 2015, nel 2016. Un ottimo auspicio in direzione dell’attivazione di un nuovo corso di Laurea triennale in Design del DADU, previsto per il prossimo anno accademico 2022-2023.

I progetti del Laboratorio animazionedesign del DADU - Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica dell’Università di Sassari, con sede ad Alghero, entrano nella prestigiosa selezione ADI Design INDEX per la quarta volta. Si tratta del passaggio preliminare per la partecipazione al Compasso d’Oro 2022, il principale riconoscimento della qualità produttiva e progettuale di beni, servizi, processi e sistemi del design italiano. Quest’anno ai vertici del design nazionale sale per la prima volta il lavoro della studentessa Paola Dore: il corto animato “Audizioni per Caffettiere” ( https://www.facebook.com/watch/?v=429307485235813 ), con cui ha conseguito con lode la laurea Magistrale in Architettura - curriculum Design (Relatore Nicolò Ceccarelli e Co-Relatrice Sabrina Melis).