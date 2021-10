Circolo culturale Aristeo: 4 borse di studio destinate a giovani ricercatori italiani residenti in Sardegna

entro il 10 novembre

La SAT propone infine un’ulteriore borsa di studio legata alle attività de “La Scienza in piazza”, il più importante appuntamento di divulgazione scientifica del nord Sardegna che coinvolge università, scuole e associazioni. Per ognuna delle quattro borse è previsto un importo lordo di 1500 euro, e tre mesi di attività. Requisiti di ammissione sono la cittadinanza italiana, essere residenti in Sardegna per tutto il periodo del progetto, non aver riportato condanne penali, essere laureati e non aver superato i trent’anni di età. Le domande di ammissione dovranno pervenire esclusivamente in via telematica2021, mediante la compilazione del modulo da inviare in allegato rispettivamente agli indirizzi. All’interno della documentazione, il candidato dovrà inserire lo specifico progetto di ricerca, di massimo due cartelle, legato alle tematiche in oggetto. Il bando completo, il modulo e i dettagli di compilazione della domanda sono disponibili sul sito internete su www.satsardegna.org , nelle cui pagine in breve tempo saranno disponibili gli esiti delle selezioni.