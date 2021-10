Risorse per migliorare la comunicazione dei Ceas

Sono ora approvati gli indirizzi per la pubblicazione di una manifestazione di interesse per il finanziamento di progetti volti a migliorare la capacità di comunicazione dei CEAS della Sardegna rivolta agli Enti pubblici titolari di un CEAS accreditato o non accreditato. Possono presentare domanda i Comuni e gli Enti Gestori di Aree Marine Protette e Parchi Nazionali e Regionali, in qualità di Soggetti titolari di un Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità.





Con tale iniziativa, sottolinea l’Assessore Lampis, intendiamo promuovere progetti per la realizzazione, il potenziamento e/o l’ammodernamento dei sistemi di comunicazione digitale e multimediale dei CEAS al fine di migliorare la loro comunicazione e ottenere maggiore operatività nei confronti di istituzioni, cittadini, scuole, imprese e altri soggetti interessati. I Centri di Educazione Ambientale sono importanti presìdi culturali, dice ancora l’assessore, impegnati a migliorare la qualità ambientale dei territori e a promuoversi in un’ottica di sviluppo turistico sostenibile. Le richieste di finanziamento dovranno pervenire entro le ore 24:00 del prossimo 8 novembre.

Un finanziamento di 395 mila euro per i progetti volti al miglioramento della capacità comunicativa dei CEAS della Sardegna. Lo ha stabilito la Giunta Regionale su proposta dell’assessore all’Ambiente, Gianni Lampis. Un sostegno concreto per migliorare e potenziare l’azione dei CEAS, dice l’assessore Lampis.