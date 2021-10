Disabilità e integrazione: lo spot del liceo “Galileo Galilei” di Macomer al “Festival delle Arti per lo Sport Integrato”

CSEN Sardegna ha aderito al progetto è ha accompagnato i ragazzi del liceo di Macomer in un percorso di consapevolezza e inclusione sociale che li ha avvicinati al mondo delle persone più fragili. Il lavoro degli studenti del liceo, dei loro docenti e dei tutor del CSEN ha prodotto uno spot presentato al Festival di Roma: «Quando ci è stato chiesto di prendere parte al progetto “Cambia il tempo” ci siamo dimostrati, fin da subito, particolarmente entusiasti. Grazie a questo progetto c’è stata concessa una grande esperienza di vita, abbiamo scoperto parti di noi che, difficilmente, in altre occasioni, avremmo potuto scoprire. Abbiamo avuto l'onore di rappresentare a Roma il nostro liceo e, in senso più ampio, quello che è l'impegno sociale dello CSEN Sardegna nella pratica dello sport integrato», spiegano con emozione gli studenti della 5? C. «Vedere il nostro spot proiettato al cinema “Sacher” di Roma, di fronte alla delegazione di altre 5 regioni, ci ha riempito il cuore di gioia ed entusiasmo.





Questo è stato solo l'apice di un progetto molto più ampio: la proposta di questo c’è stata fatta l'anno scorso e, nonostante le grandi difficoltà che la pandemia ci ha messo di fronte, siamo riusciti a realizzare uno spot che, non era frutto dell'immaginazione di quello che poteva essere lo sport integrato, bensì della nostra quotidiana vita scolastica; da questo punto di vista non abbiamo mai avuto difficoltà. Per questo vorremmo ringraziare la nostra Dirigente Scolastica Gavina Cappai, i proff. Maioli e Santavicca per averci sostenuto in questo percorso, organizzando gli incontri con lo CSEN, con la società sportiva di tiro con l'arco “Arcieri del Marghine” di Macomer e con l’associazione sportiva dilettantistica “Tennistavolo Norbello”. Infine, un ringraziamento e pensiero speciale, ai ragazzi che ci hanno reso persone migliori».

Dopo oltre un anno di lavoro con i tutor artistici espressi dal Comitato CSEN Sardegna gli studenti della classe 5? C del liceo scientifico “Galileo Galilei” di Macomer hanno partecipato al “Festival delle Arti per lo Sport” che si è svolto nei giorni scorsi al cinema Sacher di Roma, nell'ambito del progetto “Cambia il Tempo”, promosso dal CSEN e finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. L’iniziativa è un progetto pluriennale teso alla diffusione dell’idea dell’inserimento sociale delle persone con disabilità attraverso lo sport e la cultura, che ha coinvolto centinaia di studenti delle scuole di ogni regione e decine di enti, associazioni di promozione sociale e istituzioni locali, con l'obiettivo di realizzare i “Poli regionali dello sport integrato” in tutta Italia.