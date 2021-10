Elezioni ordine dei giornalisti: ancora ballottaggi il 3 e 4 di novembre

Per l’elezione dei tre consiglieri del Consiglio regionale andranno al ballottaggio: Simona Scioni (78 voti), Roberto Tangianu (71), Daniela Paba (69), Luchino Corrias (64), Gianluca Zorcolo (64) e Federico Marini (60). Maggioranza assoluta non raggiunta neppure per l’elezione dei revisori dei conti. Andranno al ballottaggio per l’elezione dei due revisori professionisti: Michele Mascia (69 voti), Giorgio Greco (58), Rosario Cecaro (48) e Antonio Masala (41). Per l’elezione del revisore pubblicista andranno al ballottaggio invece: Giovanni Di Grezia (72 voti) e Andrea Porcu (28). Le votazioni di ballottaggio si svolgeranno nelle seguenti date: Voto online mercoledì 3 e giovedì 4 novembre 2021 dalle ore 10 alle ore 20; Voto in presenza nel seggio di Cagliari, in via Barone Rossi 29, domenica 7 novembre 2021 dalle ore 10 alle ore 18 e a Sassari presso l’hotel Carlo Felice, via Carlo Felice 50. Sono ammessi al voto, a norma della Legge e del Regolamento, tutti gli iscritti negli elenchi dei professionisti e pubblicisti in possesso di PEC (già comunicata agli uffici entro i termini stabiliti) e che siano in regola con il pagamento della quota di iscrizione.

Si è conclusa ieri la prima fase delle votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazione dell’Ordine dei giornalisti e del Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna. Per i giornalisti professionisti in Consiglio Nazionale è stato eletto Gian Mario Sias (138 voti). Per l’elezione del giornalista pubblicista spettante alla Sardegna bisognerà ricorrere alla votazione di ballottaggio. Parteciperanno Giuseppe Murru (81 voti) e Sandro Angioni (57 voti). Per il Consiglio regionale dell’Ordine dei giornalisti della Sardegna sono stati eletti Luigi Almiento e Francesco Birocchi (131 voti ciascuno), gli unici a raggiungere la maggioranza assoluta richiesta su 263 votanti. Andranno al ballottaggio invece: Vannalisa Manca (103 voti), Paolo Mastino (99), Luca Fiori (77), Francesca Zoccheddu (77), Mario Cabasino (76), Stefania De Michele (72), Celestino Moro (70) e Maria Giuseppina Ferreli (52). Tra di essi saranno eletti i quattro consiglieri mancanti. Tra i pubblicisti i votanti sono stati 243. Nessuno ha raggiunto la maggioranza assoluta.