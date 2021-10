Italo e Allianz insieme per la sicurezza

Travel Per l’Italia permette di avere insieme, in un’unica soluzione, le garanzie delle soluzioni MyMobility e MyCare, rendendole valide in caso di COVID-19 e di qualsiasi altra pandemia. Travel Per l’Italia offre assistenza 24 ore su 24, sette giorni su sette e per tutta la durata del viaggio, dalla partenza al ritorno a casa e, grazie alla Centrale Operativa H24 di Allianz Global Assistance, include inoltre videoconsulto medico per chi viaggia e/o per i cari rimasti a casa, con invio di un medico o ambulanza in caso di necessità, assistenza telefonica 24/7 con un team di specialisti, e il pagamento delle spese mediche in caso di imprevisti. Una formula ideale per i clienti Italo, che dopo aver acquistato il proprio biglietto avranno ora la possibilità di aggiungere questo servizio offerto da Allianz Partners.





Una collaborazione mirata ad arricchire l’offerta di ancillary del pacchetto Italo Go, studiato per rispondere alle diverse esigenze dei viaggiatori, mettendo a loro disposizione ogni servizio utile per rendere completa l’esperienza di viaggio. “Questa partnership con Italo permetterà a chi viaggia di farlo in totale sicurezza grazie alla nostra soluzione assicurativa, proteggendo sé e i propri cari, sia in viaggio che a casa. La pandemia ha fatto emergere nuove esigenze e al contempo una nuova consapevolezza sull’importanza di assicurarsi. Grazie alla nostra partnership, i clienti Italo avranno quindi la possibilità di godersi il viaggio in serenità, sapendo di poter contare sul nostro supporto e assistenza in caso di necessità” ha commentato Renato Avagliano, Chief Sales Officer di Allianz Partners Italia. Internal “Una partnership in linea con gli investimenti intrapresi da Italo in questo periodo così delicato: da inizio pandemia abbiamo messo al centro della nostra strategia la sicurezza delle persone, viaggiatori e dipendenti.





Siamo la prima compagnia ferroviaria al mondo ad aver adottato i filtri HEPA, per garantire un ricircolo d’aria continuo. Questa nuova collaborazione con Allianz Partners è la riprova della nostra volontà di consentire ai passeggeri di viaggiare in tutta sicurezza e con il massimo dei servizi” ha dichiarato Fabrizio Bona, Chief Commercial Officer di Italo.

Per andare incontro alla crescente attenzione verso la sicurezza e la serenità in viaggio, Allianz Partners e Italo, entrambe società leader nei rispettivi mercati, hanno stretto una partnership strategica che garantisce a tutti gli iscritti al Programma Fedeltà Italo Più alcune agevolazioni tra cui uno sconto del 10% sull’acquisto della polizza Travel per l’Italia e la possibilità di accumulare punti extra per i propri viaggi. Sarà sufficiente accedere alla pagina web dedicata di Allianz Global Assistance, marchio commerciale di Allianz Partners, e inserire il codice cliente Italo Più all’interno del form di richiesta preventivo.