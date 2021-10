Soddisfazione per il successo del ballottaggio a Capoterra

"Complimenti e auguri di buon lavoro a Beniamino Garau, nuovo sindaco di Capoterra. Un risultato, questo del ballottaggio, che conferma l'andamento positivo di due settimane fa, quando la Lega in Sardegna ha visto crescere sia il numero dei consiglieri comunali che quello dei sindaci da noi sostenuti o a noi vicini. La Lega di Capoterra ha lavorato in modo encomiabile in questa campagna elettorale ed ha ottenuto un altro risultato storico: per la prima volta, nel Consiglio comunale siederà un consigliere leghista, Gavino Meloni, che saprà rappresentare al meglio le istanze della cittadinanza. Ringrazio in particolare il coordinatore cittadino della Lega, Matteo Labó, e quello provinciale, Andrea Piras, con tutti i candidati. Sono risultati che ci rendono orgogliosi e che ci spronano a fare ancora di più e ancora meglio, dal Parlamento alla Regione fino alle città e ad ogni più piccolo comune, per il bene dei Sardi e della splendida terra di Sardegna".

“Un grande risultato che afferma il centro destra alla guida di un importante comune della Sardegna, auguri di buon lavoro a Beniamino Garau nuovo sindaco di Capoterra”. Con queste parole il coordinatore regionale dei Riformatori Sardi, Aldo Salaris, esprime soddisfazione per il grande risultato riportato al ballottaggio nelle elezioni amministrative del comune di Capoterra nel cagliaritano. “I Riformatori sono stati decisivi - spiega Salaris - e con l’elezione di Giovanni Montis a consigliere saremo parte attiva nel determinare il futuro della città”. Le ultime elezioni hanno visto anche l’ottimo risultato dei Riformatori Sardi a Olbia, comune nel quale il partito di Salaris ha ottenuto il 4,4% con l’elezione di Alessandro Fiorentino, passato in giunta, e Monica Fois consigliere comunale. “Indice del buon lavoro che i Riformatori stanno portando avanti nell’interesse della Sardegna e dei Sardi”, conclude il coordinatore Salaris. Sul risultato di Capoterra interviene Eugenio Zoffili, deputato e Coordinatore Regionale della Lega Sardegna.