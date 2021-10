Neopatentato dice addio alla patente: oltre 140 all'ora tra le case di Buddi Buddi - Anche una sanzione di 845 euro

Fino al 20 dicembre le pattuglie saranno in via Predda Niedda, via Buddi Buddi, via Budapest, via Don Sturzo; via Prati; via Pirandello; via Carlo Felice; via Papa Giovanni XXIII, ex s.s. 131, località Ottava, via Domenico Millelire, via Buddi Buddi. Con l’operazione trasparenza si vuole puntare sulla prevenzione per arginare una delle principali cause scatenanti gli incidenti stradali; infatti, attraverso la comunicazione delle strade in cui saranno effettuati i controlli di velocità si punta al contenimento di questo fenomeno che anche nelle strade del territorio comunale ha assunto una dimensione preoccupante. I controlli sono realizzati sulle strade che sono individuate tenendo conto del livello di incidentalità che emerge dalle statistiche elaborate annualmente dal Comando e sulla base di valutazioni legate al traffico veicolare e pedonale.





Si perseguono due obiettivi: sensibilizzare sull’importanza che assume il rispetto delle norme rivolte a preservare la sicurezza della circolazione stradale; creare la consapevolezza nel conducente di aver violato i limiti di velocità per effetto della contestazione immediata dell’illecito: il dispositivo utilizzato “telelaser” permette di fermare il conducente che viola i limiti di velocità a cui è immediatamente contestata la condotta illecita. I controlli saranno sia di giorno sia di notte e rafforzati nei fine settimana. Nei giorno delle festività natalizie saranno promosse ulteriori azioni rivolte a rafforzare la sicurezza stradale nel nostro territorio. Sono stati inoltre potenziati i dispositivi di controllo stradale per contrastare le condotte maggiormente pregiudizievoli della sicurezza degli utenti: controlli per accertare lo stato psico fisico dei conducenti; sul corretto utilizzo dei sistemi di ritenuta; sull’uso del cellulare alla guida e da parte dei pedoni mentre attraversano la carreggiata.

A centoquarantadue chilometri orari, in via Buddi Buddi, in mezzo a case e attraversamenti pedonali, senza nessuna percezione del grave pericolo in cui stava mettendo se stesso e chiunque fosse nel suo tragitto. Per un neopatentato, classe 1999, in sella alla sua moto, la corsa è finita davanti al telelaser della Polizia locale, impegnata da mesi nella campagna di sicurezza stradale “operazione trasparenza”. Il giovane, che ha superato i limiti di velocità di oltre 90 chilometri orari, dovrà pagare una sanzione di 845 euro, gli sono stati decurtati 20 punti dalla patente, che gli è stata ritirata per un periodo che potrebbe arrivare a dodici mesi. Il fatto è soltanto l’ultimo in ordine di tempo, rilevato dagli agenti della Polizia locale impegnati nei controlli sulle strade urbane e sulle strade extraurbane che nel 2021 hanno registrato il più alto numero di incidenti.