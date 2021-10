Cronaca Dieci incendi in Sardegna: a Burgos in azione un elicottero

Nella giornata di sabato 23 ottobre si sono registrati 10 incendi sul territorio regionale. In uno degli episodi il Corpo forestale ha utilizzato, oltre le squadre a terra, anche i mezzi aerei del sistema regionale antincendio. L'episodio in questione si è verificato in agro del Comune di Burgos località “Furria”, il cui spegnimento è stato coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bono, coadiuvata dal personale elitrasportato a bordo dell'elicottero proveniente dalla base elicotteristica del CFVA di Anela. Sono intervenute 2 squadre dell’Agenzia Forestas dei cantieri di Bono Santu Matteu e Burgos Istrallai. L’incendio ha percorso una superficie di circa 1 ettaro di macchia, pascolo e incolti. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle ore 17:40.